La Alan Kurdi senza porto, 156 migranti in quarantena su un'altra nave

I 156 migranti soccorsi dalla Alan Kurdi non sbarcheranno in un porto italiano, ma verrà individuata - con il supporto della Guardia costiera - una nave sulla quale saranno trasferiti nelle prossime ore per la quarantena ed i controlli della Croce Rossa italiana e delle autorità sanitarie locali.

Lo prevede un provvedimento firmato dal capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, su richiesta della ministra delle Infrastrutture e Trasporti, Paola De Micheli. La nave della ong tedesca Sea Eye si trova al largo delle coste occidentali della Sicilia.

Intanto al largo delle coste ragusane sono stati intercettati una quarantina di migranti a bordo di un gommone. Sono scortati da una motovedetta della capitaneria di porto. Dalle prime informazioni sarebbeero diretti verso Pozzallo.

