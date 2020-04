Coronavirus in Italia, calano ricoveri e aumentano i guariti ma il contagio torna a crescere

Sono 152.271 i casi totali di contagio da coronavirus in Italia, 4.694 in più, in salita rispetto all’incremento registrato ieri (+3.951). Secondo i dati resi noti nel corso del punto quotidiano alla protezione civile, gli attualmente positivi sono 100.269 (+1.996 rispetto ai +1.396 di ieri), i guariti 32.534 (+2.079 rispetto ai +1.985 di ieri) e i deceduti 19.468 (+619 rispetto ai +570 di ieri).

Degli attualmente positivi, 28.144 sono ricoverati con sintomi (98 in meno), 3.381 in terapia intensiva (116 in meno) e 68.744 in isolamento domiciliare (2.210 in più). I tamponi effettuati a oggi sono 963.473 (56.609 in più).

«Prosegue il calo della pressione sulle strutture ospedaliere iniziato una settimana fa: i pazienti in terapia intensiva sono 116 in meno rispetto a ieri». Lo ha reso noto Angelo Borrelli, commissario all’emergenza coronavirus, nel punto quotidiano con la stampa.

«Tra 0 e 18 anni poco più di 2mila diagnosi, i casi sono distribuiti uniformemente tra le fasce d’età. Di fatto le ospedalizzazioni sono state veramente poche, circa il 7% dei pazienti in età pediatrica e senza pazienti critici in Italia». Lo ha detto Alberto Villani, presidente della Società Italiana di Pediatria, nel corso della conferenza stampa quotidiana nella sede della Protezione Civile.

