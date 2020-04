Palermo, il Sap distribuisce mascherine ai propri associati

La Segreteria Provinciale del Sindacato Autonomo di Polizia di Palermo, in questo periodo particolare dove gli operatori di polizia sono impegnati in prima linea con notevoli difficoltà soprattutto a causa delle carenze di dispositivi di protezione individuali, unitamente a tutte le altre Segreterie Provinciali S.A.P. dell’Isola, sta distribuendo ai propri associati le mascherine realizzate in TNT (tessuto non tessuto) lavabili e sanificabili, che sono state create utilizzando criteri indicati da personale sanitario.

Il S.A.P. è riuscito a realizzare tale obiettivo, grazie al prezioso contributo dell’azienda “Le Panier Bags” di Acireale, eccellenza nella produzione di borse ed affini per le grandi firme, che ha deciso di interrompere la produzione per confezionare mascherine e fornirle alle FF.OO.

Di ciò devo ringraziare il Segretario Nazionale S.A.P. Giuseppe COCO il quale è riuscito a contattare la suddetta Azienda per concordare la collaborazione.

Un ringraziamento particolare, lo rivolgo al Segretario Regionale S.A.P. Sicilia Gaetano Maranzano che ha voluto estendere tale distribuzione a oltre “duemila” poliziotti che operano nell’Isola.

