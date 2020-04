Coronavirus, la Regione ha deciso sulle mascherine: ecco per chi sono obbligatorie in Sicilia

Mascherine obbligatorie o no? L'ultima ordinanza del governatore della Sicilia, Nello Musumeci, firmata ieri, fa chiarezza su chi, al momento, è tenuto ad indossarle.

La mascherina dovrà essere portata costantemente dagli operatori all'interno degli "esercizi commerciali di vendita e distribuzione di generi alimentari, anche all'aperto".

Questi lavoratori dovranno anche utilizzare guanti monouso o, in alternativa, lavare frequentemente le mani con detergente disinfettante.

E i cittadini? La mascherina non si è sempre tenuti a metterla visto anche che, al momento, non è così facile reperirle ma è obbligatoria solo se non c'è la distanza di un metro tra le persone. Nell'ordinanza sta scritto infatti che "si dispone che in ogni luogo nel quale non sia possibile mantenere la distanza di 1 metro tra persone, è fatto obbligo a ciascuno di coprire naso e bocca con una mascherina o con altro adeguato accessorio".

Per chi non dovesse, dunque, essere in possesso del dispositivo basterà una sciarpa o un foulard che copra il naso e la bocca.

