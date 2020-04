Coronavirus in Sicilia, contagi ancora stabili ma calano i ricoveri e i pazienti in terapia intensiva

Continuano all'insegna della stabilità i contagi da coronavirus in Sicilia. I nuovi casi sembrano ormai da giorni essersi stabilizzati e questa è senz'altro una buona notizia, visto che ci stiamo avvicinando alla data del picco indicato dagli esperti alla Regione (metà aprile o giù di lì). La curva dei nuovi contagi è in continua discesa (2,5%). Dunque, c'è sempre ottimismo ma proprio per questo la stretta prevista da Musumeci in vista delle imminenti festività di Pasqua è fondamentale.

Un altro dato emerge da quest'ultimo bollettino: per la prima volta, infatti, scendono i ricoveri e continuano a calare anche le terapie intensive occupati dai malati. E oggi ci sono più guariti (5) rispetto alle vittime.

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato ad oggi, in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale.

Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 24.857 (+1.393 rispetto a ieri). Di questi sono risultati positivi 2.097 (+51), mentre, attualmente, sono ancora contagiate 1.859 persone (+44), 113 sono guarite (+5) e 125 decedute (+2).

Degli attuali 1.859 positivi, 635 pazienti (-2) sono ricoverati - di cui 73 in terapia intensiva (-1) - mentre 1.224 (+46) sono in isolamento domiciliare.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento, 107 (0 ricoverati, 2 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 93 (22, 4, 8); Catania, 551 (155, 28, 51); Enna, 273 (168, 1, 15); Messina, 327 (145, 18, 25); Palermo, 276 (74, 29, 12); Ragusa, 47 (7, 4, 3); Siracusa, 80 (42, 26, 7); Trapani, 105 (22, 1, 3).

© Riproduzione riservata