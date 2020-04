Emergenza coronavirus, prelevati organi a Messina: attivato il trasporto con un volo Catania-Roma

Nonostante l'emergenza coronavirus è sempre pronta l'attività dei trapianti di organi. La scorsa notte, come fa sapere la Sac, la società che gestisce l'aeroporto di Catania "Vincenzo Bellini", è stato effettuato un prelievo d'organi a Messina, poi trasferiti in elicottero all’aeroporto di Catania. Da qui fegato e polmoni ha preso il volo per l'aeroporto di Roma-Ciampino a bordo di un aeromobile Learjet 45.

"Noi di CTAairport siamo sempre pronti a offrire ogni supporto e assistenza a questi voli così importanti, che portano una speranza di vita a chi soffre: grazie alla solidarietà e alla grande umanità di chi acconsente alla donazione degli organi di un congiunto che non c’è più", scrive la società.

