Coronavirus, il virologo Crisanti: "Mascherine e guanti anche in casa"

Mascherine e guanti da utilizzare anche in casa. È quanto sostiene il professor Andrea Crisanti aggiungendo, in un'intervista al Corriere della Sera, che occorre "limitare all’indispensabile l’utilizzo degli ambienti domestici condivisi. Mi rendo conto del sacrificio ma i risultati del nostro studio sulle probabilità di essere infettati dimostrano chiaramente l’assoluta efficacia della restrizione".

"In ospedale - fa sapere il virologo - arrivano a grappoli, interi nuclei familiari. Questo significa che se non si sta attenti le nostre case possono trasformarsi in tanti piccoli focolai di contagio. Diciamo che in questo momento sono più protetti i single".

Per quanto riguarda il blocco totale di alcune attività e le riaperture, Crisanti spiega: "Bisogna definire un rischio accettabile perché lo zero non esiste. Naturalmente la tempistica sarà dettata dalla politica. Io posso solo dire cosa converrebbe fare dal punto di vista sanitario".

