Coronavirus, il commissario per l'emergenza: battaglia non vinta, non si torna alla normalità

Non è ancora il momento della normalità. Il commissario per l'emergenza Domenico Arcuri lo dice accompagnando la sua considerazione a un appello: "La nostra battaglia contro il coronavirus prosegue senza sosta dobbiamo però evitare di cominciare a pensare che stiamo vincendo, che abbiamo costretto l'avversario in un angolo e stiamo per avere il sopravvento: gli indicatori ci dicono solo che stiamo cominciando a contenerne la portata. Ma la sua dimensione seppure non uniforme è ancora rilevante. Bisogna astenersi dal pensare che sia già arrivato il momento di tornare a normalizzare comportamenti".

Sul materiale da distribuire alle regioni commenta: "Sui tamponi e i test sierologici abbiamo iniziato una attività di approvvigionamento affinché le regioni possano assistere assiduamente e notevolmente. Contiamo nelle prossime 48 ore di consegnare a destinazione le mascherine ffp2 all'ordine dei medici garantendo un canale di approvvigionamento delle regioni. Il fine settimana non ci aiuta perché all'Ordine dei medici la domenica non sono per forza disponibili a riceverle. Oggi sono in distribuzione 620 mila mascherine per i medici, la distribuzione inizia oggi e si concluderà tra questa sera e lunedì mattina".

E ancora: "Le regioni verificano il materiale che viene loro consegnato. Questo offre a noi un'altra opportunità, ci permette di impiegare il nostro tempo per rispondere a chi frequentemente continua a puntualizzare. E' tutto trasparente e tracciato"

A chi gli ha chiesto quali precauzioni avesse preso in merito all'eventualità che alcuni suoi stretti collaboratori potessero essere risultati positivi ai tamponi ha risposto: "Io e il mio staff siamo sottoposti a costanti controlli".

