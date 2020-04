Coronavirus in Sicilia: calano i nuovi positivi rispetto a ieri, sono più di cento i decessi totali

Meno positivi rispetto a ieri, ma in Sicilia si supera la triste soglia dei cento morti a causa del coronavirus. Se da un lato la buona notizia della curva dei casi che continua a scendere (oggi +3.7%, nettamente meno dei giorni precedenti), non si può certo festeggiare visti i decessi. Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, così come comunicato dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale.

Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 18.686. Di questi sono risultati positivi 1.859 (+68 rispetto a ieri), mentre, attualmente, sono ancora contagiate 1.664 persone (+58).

Sono ricoverati 608 pazienti (+32 rispetto a ieri), di cui 73 in terapia intensiva (0), mentre 1.056 (+26) sono in isolamento domiciliare, 94 guariti (+2) e 101 deceduti (+8).

E’ morto un altro anziano che era assistito nella Rsa Villa delle Palme a Villafrati risultatopositivo al Covid 19. Aveva 83 anni ed era ricoverato dal 24 marzo nell’ospedale di Partinico. Salgono così a sette le vittime tra anziani che erano ospiti della Rsa. Nella struttura al tampone per il Covid-19 sono risultati positivi 24 impiegati e 50 anziani.

Ieri la scomparsa, sempre della struttura di Villafrati, di don Silvio Buttitta, un parroco, molto conosciuto a Palermo. Aveva 83 anni. Dopo essere andato in pensione, si era trasferito nella struttura.

