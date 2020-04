Cassazione, il procuratore generale: "Rischio epidemia, alleggerire le carceri"

È «concreto e attuale il rischio epidemico» nelle carceri e «occorre dunque incentivare la decisione di misure alternative» per «alleggerire la pressione": "mai come in questo periodo va ricordato che nel nostro sistema il carcere costituisce l’extrema ratio» e deve rimanerci solo chi è pericoloso o ha commesso reati da codice rosso. Lo scrive il Pg della Cassazione Giovanni Salvi in una nota, a tutti i Pg delle Corti d’appello, che «faccia da base di lavoro comune».

Ad avviso di Salvi, «occorre dunque incentivare la decisione di misure alternative idonee ad alleggerire la pressione dalle presenze non necessarie in carcere: ciò limitatamente ai delitti che fuoriescono dal perimetro predittivo di pericolosità e con l’ulteriore necessaria eccezione legata ai reati da codice rosso».

Il rischio del contagio da Coronavirus, aggiunge Salvi, «non lascia tempo per sviluppare accertamenti personalizzati, e può

in molti casi rappresentare 'l'oggettivizzazionè della situazione di inapplicabilità della custodia in carcere a tutela

della salute pubblica, in base ai medesimi criteri dettati per la popolazione al fine di contrastare la diffusione del virus».

© Riproduzione riservata