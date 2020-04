Coronavirus in Italia, scendono i nuovi contagiati: "La situazione si sta stabilizzando"

Sono complessivamente 83.049 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 2.477. Mercoledì l'incremento era stato di 2.937.

Il numero complessivo dei contagiati - comprese le vittime e i guariti - è di 115.242. Il dato è stato fornito dalla Protezione Civile. Sono 18.278 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 1.431 in più di ieri. Ieri l'aumento dei guariti era stato di 1.118. Sono 13.915 i morti dopo aver contratto il coronavirus, con un aumento rispetto a ieri di 760. Mercoledì l'aumento era stato di 727.

"Il 61% del totale dei contagiati è in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi, numero cresciuto anche percentualmente, e si riduce il numero degli ospedalizzati". Ieri la percentuale si attestava al 60%.

"I valori si stanno stabilizzando ma non so dire se è iniziata o quando inizierà una decrescita. Quello che mi sento di dire è che dobbiamo mantenere certe misure, certe attenzioni, certi comportamenti perchè basta un nulla perchè possano crearsi dei meccanismi di riavvio del contagio. Preferisco tenere i piedi per terra e valutare i dati giorno per giorno".

