Coronavirus in Italia, curva dei contagi stabili: "Pasquetta fuori? Assolutamente no"

Sono complessivamente 80.572 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 2.937. Martedì l'incremento era stato di 2.107. Il numero complessivo dei contagiati - comprese le vittime e i guariti - è di 110.574. Il dato è stato fornito dalla Protezione Civile. Sono 16.847 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 1.118 in più di ieri. Il dato è stato reso noto dalla Protezione Civile. Ieri l'aumento dei guariti era stato di 1.109. Dati migliori anche per quanto riguarda gli ospedale, con una diminuzione dei ricoverati e un aumento davvero minimo rispetto ai giorni scorsi per la terapia intensiva.

Pasquetta fuori casa? "Assolutamente no, dobbiamo stare a casa e proseguire con le misure di precauzione». Lo ha ribadito il capo del Dipartimento nazionale della Protezione civile, Angelo Borrelli, nel briefing quotidiano con la stamp aper fare il punto sulla diffusione dell’epidemia da coronavirus in Italia. Il fatto che si registri qualche segnale che evidenzia un rallentamento del trend di crescita dei casi positivi e dei ricoveri non deve indurre - ha detto Borrelli - a modificare le abitudini derivanti dalle restrizioni in atto nel Paese".

I dati di oggi su nuovi ricoveri e terapie intensive «testimoniano la bontà del percorso intrapreso e di ciò che stiamo facendo, dobbiamo continuare in questa direzione. Sono segnali che vengono valutati con attenzione, si tratta di un auspicabile atteso, ma dobbiamo continuare così con determinazione». Lo ha detto Alberto Villani, membro del Comitato tecnico scientifico (Cts).

© Riproduzione riservata