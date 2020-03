Coronavirus, falso volantino del Ministero: "I non residenti lascino le abitazioni"

Un falso volantino del Ministero dell’Interno che invita a lasciare le abitazioni ospitanti per rientrare nel proprio domicilio di residenza, circola in questi giorni online, soprattutto via WhatsApp.

È un messaggio falso stampato su carta intestata “Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza”, riportante il logo della Repubblica Italiana dove si obbliga, pena multa o arresto fino a tre mesi, ai "non residenti degli stabili a lasciare le abitazioni ospitanti per rientrare nel proprio domicilio di residenza".

Si tratta di una falsa comunicazione - fanno sapere le forze di polizia - che, ai tempi dell’emergenza coronavirus, "potrebbe causare problemi e vanificare gli sforzi messi in atto dai cittadini e dalle forze di polizia per combattere l’epidemia".

Il messaggio è dunque fake e non deve essere preso in considerazione da chi li dovesse ritrovare o ricevere sui social.

