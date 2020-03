Coronavirus, in Sicilia altre 5 vittime: salgono a oltre 900 i casi, allarme contagi a Enna e Messina

Cresce il numero dei contagiati da coronavirus in Sicilia: il bilancio è di 137 casi in più di ieri che portano a 936 il numero delle persone attualmente positive. L'aumento, come indica il bollettino diffuso dalla Regione e aggiornato alle 12 di oggi, è in lieve aumento.

Dall'inizio dei controlli, i tamponi validati dai laboratori regionali di riferimento sono 8.374. Di questi sono risultati positivi 994 (148 + di ieri). Nel bilancio complessivo ci sono anche i 33 guariti, sei in più di ieri, e i 25 deceduti, altro valore in crescita rispetto a ieri con cinque nuove vittime. Tra le vittime che si registrano oggi c'è un'altra funzionaria, a Siracusa, collaboratrice del direttore del Parco archeologico Calogero Rizzuto, scomparso anche lui nei giorni scorsi.

Due decessi di pazienti Covid-19 positivi si sono registrati anche nell’Ospedale Cannizzaro di Catania nelle ultime 48 ore. Si tratta di un 50enne e un 74enne residenti nell’hinterland etneo. Entrambi affetti da altre patologie croniche, erano stati ricoverati nei giorni scorsi in Rianimazione con polmonite e insufficienza respiratoria.

In Sicilia complessivamente sono ricoverati 399 pazienti (50 a Palermo, 126 a Catania, 91 a Messina, 1 ad Agrigento, 17 a Caltanissetta, 53 a Enna, 17 a Ragusa, 22 a Siracusa e 22 a Trapani) di cui 80 in terapia intensiva, mentre 537 sono in isolamento domiciliare.

Emerge il dato dei ricoveri in crescita non solo a Messina ma anche a Enna tanto da superare il numero dei degenti negli ospedali di Palermo. Il prossimo aggiornamento da parte della Regione avverrà domani.

