Emergenza coronavirus, l'Ismett di Palermo seleziona specialisti: reparti e requisiti

Per far fronte all'emergenza coronavirus, l'Ismett di Palermo ha aperto una selezione per specialisti e specializzandi. Sono Anestesia e Rianimazione, Medicina d’Urgenza, Cardiochirugia, Chirurgia Toracica, Malattie dell’Apparato Respiratorio i reparti di intereresse per cui si necessita nell'ambito del "Progetto Covid-19", si legge nel bando, di "attività clinico assistenziale per far fronte alle contingenti esigenze del territorio".

La tipologia di contratto, di lavoro autonomo ma anche di collaborazione coordinata e continuativa, sarà commisurata ai titoli, all'esperienza e alle competenze di ogni singolo candidato. Alla stessa maniera, il trattamento economico terrà "conto del tipo di attività ed è pertanto di sicuro interesse".

I requisiti richiesti per i medici specialisti sono:

- Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia riconosciuto in Italia o titolo equipollente per legge.

- Abilitazione all’esercizio della professione medica.

- Iscrizione all’ordine professionale.

- Specializzazione nelle seguenti discipline o equipollenti:

- Anestesia e Rianimazione

- Malattie dell’Apparato Respiratorio

- Cardiochirugia

- Medicina d’Urgenza

- Chirurgia Toracica

- In via preferenziale: età inferiore a 50 anni

I requisiti richiesti invece per gli specializzandi sono i seguenti:

- Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia riconosciuto in Italia o titolo equipollente per legge.

- Abilitazione all’esercizio della professione medica.

- Iscrizione all’ordine professionale.

- Iscrizione all’ultimo o al penultimo anno di corso delle seguenti scuole di specializzazione:

- Anestesia e Rianimazione

- Malattie dell’Apparato Respiratorio

- Cardiochirugia

- Medicina d’Urgenza

- Chirurgia Toracica

- In via preferenziale: età inferiore a 50 anni

L’avviso di selezione - viene precisato - rimarrà aperto "sino a copertura delle necessità clinico assistenziali connesse all’epidemia COVID-19".

© Riproduzione riservata