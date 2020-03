Nuovo farmaco contro il Coronavirus, lo propone il prof. Bizzarri di Roma

La ricerca a sostegno della battaglia contro il Coronavirus. Un docente universitario, il prof. Mariano Bizzarri, del dipartimento di Medicina sperimentale di Roma “La Sapienza”, ritiene che un dispositivo medico, il myo-inositolo in formulazione liquida, per la sua già comprovata efficacia e per il meccanismo, potrebbe essere utile a contrastare la sintomatologia respiratoria dovuta al Covid-19.

Un’azienda con sede nella Capitale, che dispone di questo prodotto, si è resa disponibile a fornire gratuitamente la formulazione liquida di myo-inositolo per qualunque ospedale, struttura o gruppo pronti ad avviare una sperimentazione. Si tratta di un prodotto in ambito pneumologico utile per trattamenti delle vie aeree e distress respiratorio come BPCO, mentre dal canto suo l’azienda è leader nell’impiego di questa molecola.

In questi giorni di grande emergenza manifesta ampia disponibilità a dare il supporto necessario pro bono.

