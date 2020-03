In Sicilia altri 39 casi di coronavirus: a Palermo i primi 30 militari dell'Esercito, la mappa degli interventi

Arriva l'esercito per arginare l'epidemia. Palermo è per ora l'unica città siciliana in cui vengono attuate le nuove regole d'ingaggio per i trenta soldati già presenti sul territorio per l'operazione "Strade sicure". Poi toccherà alle altre. Con il prefetto e il questore di Palermo i vertici dell'Esercito hanno tracciato oggi una mappa delle aree di intervento.

Sono privilegiati il porto e la stazione ferroviaria. I soldati appoggeranno le forze dell'ordine nei controlli e nelle limitazioni di movimento delle persone. In città resteranno altri presidi in alcuni punti sensibili già individuati con l'operazione "Strade sicure".

Intanto altri 39 casi di coronavirus sono stati accertati in Sicilia. Attualmente risultano positive 379 persone, secondo il bilancio aggiornato alle ore 12 di oggi dalla Regione.

Dall'inizio dei controlli, i tamponi validati dai laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) sono 4.468.

Risultano ricoverati 210 pazienti (27 a Palermo, 105 a Catania, 17 a Messina, 1 ad Agrigento, 11 a Caltanissetta, 18 a Enna, 6 a Ragusa, 17 a Siracusa e 8 a Trapani) di cui 42 in terapia intensiva (sei in più di ieri), mentre 169 sono in isolamento domiciliare, 10 persone in più rispetto a ieri risultano guarite, complessivamente 25 (11 a Palermo, 5 a Catania, 4 a Messina, 2 ad Agrigento ed Enna, 1 a Ragusa). Con la morte dell'anziano di 82 anni ieri a Enna sono cinque le persone decedute.

Questi i casi di coronavirus riscontrati nelle varie province dell'Isola: Agrigento 29; Caltanissetta 17; Catania 156; Enna 22; Messina 35; Palermo 48; Ragusa 6; Siracusa 39; Trapani 27.

