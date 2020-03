Coronavirus, la Protezione civile: ricette mediche via mail o sul telefono

Ridurre al minimo gli spostamenti, eliminando anche il ritiro delle ricette mediche. Con un'ordinanza, la Protezione civile dà l'ok all'invio tramite e-mail o con messaggio sul telefono senza più la necessità di recarsi fisicamente presso l'ambulatorio, e portare in farmacia, il promemoria cartaceo.

"Dobbiamo fare di tutto per limitare gli spostamenti e ridurre la diffusione del virus Covid-19. Puntiamo con forza sulla ricetta medica via email o con messaggio sul telefono. Un passo avanti tecnologico che rende più efficiente tutto il Sistema sanitario nazionale", dice Speranza commentando la firma, in queste ore, da parte del Capo Dipartimento della Protezione Civile dell'ordinanza, disposta di concerto con il ministero dell'Economia e delle Finanze e con l'intesa del presidente della Conferenza delle Regioni e Province autonome.

Al momento della generazione della ricetta elettronica da parte del medico prescrittore, si legge nell'ordinanza, l'assistito può chiedere al medico il rilascio del promemoria dematerializzato o l'acquisizione del Numero di Ricetta Elettronica tramite:

a) trasmissione del promemoria in allegato a messaggio di posta elettronica, laddove l'assistito indichi al medico prescrittore la casella di posta elettronica certificata (PEC) o quella di posta elettronica ordinaria (PEO);

b) comunicazione del Numero di Ricetta Elettronica con SMS o con applicazione per telefonia mobile che consente lo scambio di messaggi e immagini, laddove l'assistito indichi al medico prescrittore il numero di telefono mobile;

c) comunicazione telefonica da parte del medico prescrittore del Numero di Ricetta Elettronica laddove l'assistito indichi al medesimo medico il numero telefonico".

Nella stessa ordinanza vengono inoltre disciplinate tutte le modalità operative per farmacie e Asl per i farmaci distribuiti in modalità diverse dal regime convenzionale e per i medicinali che richiedono un controllo ricorrente dei pazienti.

