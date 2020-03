Record di contagi di coronavirus in Sicilia: 58 casi in più, 36 pazienti in terapia intensiva

Impennata nel numero dei contagi. Cinquantotto casi di coronavirus in più rispetto a ieri in Sicilia, portano a 340 il numero dei casi. Si tratta dell'incremento più alto finora mai registrato in un solo giorno. Ma cresce anche il numero dei contagiati che sono ricoverati in terapia intensiva: oggi sono 36 contro i 29 di ieri. Questo è il bollettino che fotografa la situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 12 di oggi sull’emergenza Coronavirus.

Dall'inizio dei controlli, i tamponi validati dai laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) sono 3.961 sono stati trasmessi all'Istituto superiore di sanità, invece, 340 campioni.

A Catania il numero nettamente più alto di contagiati che fino a oggi sono 152. Questa la divisione dei casi accertati nelle altre province: Agrigento 27; Caltanissetta 12; Enna 21; Messina 16; Palermo 52; Ragusa 7; Siracusa 33; Trapani 21.

Risultano ricoverati 179 pazienti (24 a Palermo, 91 a Catania, 16 a Messina, 2 ad Agrigento, 9 a Caltanissetta, 11a Enna, 3 a Ragusa, 15 a Siracusa e 8 a Trapani) di cui 36 in terapia intensiva, mentre 142 sono in isolamento domiciliare, quindici sono guariti (nove a Palermo, due ad Agrigento e Messina, uno a Enna e Ragusa) e quattro deceduti. L'ultima vittima, per insufficienza cardiorespiratoria, è stata registrata a Enna, l'anziano di 82 anni con altre patologie, risultato positivo al tampone. Atteso per domani il prossimo aggiornamento da parte della Regione.

© Riproduzione riservata