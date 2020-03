In Puglia con la roulotte nonostante i divieti per il coronavirus: denunciati 10 siciliani

Dalla Sicilia in Puglia on the road nonostante l'emergenza coronavirus. I carabinieri di Gallipoli hanno fermato un gruppo di siciliani che, in roulotte e nonostante i divieti imposti dal dpcm firmato dal premier Conte, hanno ben pensato di partire per trascorrere un week end fuori porta in terra pugliese.

Fermati dai militari dell'Arma, come riportato dal sito Quotidiano di Puglia, hanno motivato la loro presenza nel Salento per "trascorrere un week end a Gallipoli". Gli irresponsabili turisti, a bordo di tre roulotte, sono stati fermati a Sant'Isidoro Marina di Nardò, in provincia di Lecce.

In dieci, tutti adulti, sono stati denunciati alla'Autorità giudiziaria, come previsto dal decreto.

