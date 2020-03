Coronavirus, l'Iss: "Al Sud possiamo rallentare l'aumento con i giusti comportamenti"

Attenzione alle regole imposte dal governo nazionale per rallentare l'avanzata del coronavirus al Sud. È quanto viene confermato dal presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro.

«L'andamento delle curve epidemiche mostra casi confermati in crescita a livello nazionale. Alcune regioni del nord ancora sono maggiormente coinvolte nella circolazione locale, per numero positivi e ricoverati specie in terapia intensiva. Nelle altre aree c'è una crescita, ma non così veloce. Però non deve illuderci che non ci siano numeri così elevati come in Lombardia e le altre regioni del Nord: solo se ci comportiamo come stabilito possiamo rallentare la curva», ha detto durante la conferenza stampa della Protezione civile.

