Coronavirus, in Sicilia aumentano i casi: altri 45, ma solo uno in più in terapia intensiva

Sono 45 in più le persone contagiate in Sicilia rispetto a ieri, così come riporta il nuovo bollettino, aggiornato alle ore 12 di mercoledì 18 marzo, in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale.

Dall'inizio dei controlli, i tamponi validati dai laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) sono 3.294, sono stati trasmessi all'Istituto superiore di sanità, invece, 282 campioni (45 più di ieri).

Risultano ricoverati 129 pazienti (23 a Palermo, 58 a Catania, 13 a Messina, 2 ad Agrigento, 4 a Caltanissetta, 6 a Enna, 3 a Ragusa, 12 a Siracusa e 8 a Trapani) di cui 29 in terapia intensiva, mentre 138 sono in isolamento domiciliare, dodici sono guariti (sei a Palermo, due ad Agrigento e Messina, uno a Enna e Ragusa) e tre deceduti.

Questa la divisione dei casi nelle varie province: Agrigento 24; Caltanissetta 6; Catania 131; Enna 8; Messina 16; Palermo 47; Ragusa 6; Siracusa 28; Trapani 16.

Il prossimo aggiornamento avverrà domani. Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana.

