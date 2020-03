Coronavirus, nuovo caso a Messina: è un uomo di 48 anni di Palermo

Accertato un nuovo caso di coronavirus a Messina. Si tratta di un uomo di 48 anni di Palermo ricoverato in riabilitazione da poco meno di un mese all’Irccs Neurolesi di Messina. L'esito è stato reso noto nel pomeriggio. È il secondo caso in città dopo quello rilevato al Policlinico.

Dopo aver riferito sintomi di febbre e difficoltà respiratorie, l'uomo è stato trasportato in uno dei “Covid-Hospital” della città per essere sottoposto alle cure specifiche.

Immediatamente messa in atto la sanificazione del reparto e della palestra per la riabilitazione. L'indagine epidemiologica, come da protocollo, è stata già avviata per ricostruire contatti e spostamenti della persona risultata positiva, inclusi gli operatori sanitari.

