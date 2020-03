Coronavirus, in Italia superati 31mila casi: +345 decessi rispetto a ieri

Sono 26.062 i malati di coronavirus in Italia, 2.989 in più rispetto a ieri. A questi si aggiungono 2.941 guariti, 192 in più, e 2.503 decessi, 345 in più da ieri. E’ quanto illustrato dal commissario all’emergenza Angelo Borrelli durante l'incontro stampa di oggi. Si raggiunge quota 31.506 casi, una crescita di 3.526, superiore a quella di ieri.

«Dei 26.062 attualmente positivi - ha detto il commissario all’emergenza coronavirus, Angelo Borrelli, nel punto quotidiano con i media al Dipartimento della protezione civile - 11.108 sono in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi mentre i ricoverati in terapia intensiva sono 2.060, quindi sempre tendenzialmente il 10%».

© Riproduzione riservata