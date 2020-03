Coronavirus, studentessa in Spagna per l'Erasmus: "Non posso tornare in Sicilia"

«Vorrei tornare a casa, ma non posso». E’ un vero e proprio Sos quello che arriva alla redazione di Younipa, il blog degli studenti dell’università di Palermo. Aurora, studentessa del Trapanese dell’ateneo, è rimasta bloccata in Spagna, dove si trovava per un progetto Erasmus, allo scoppio dell’emergenza da coronavirus. Sono decine i siciliani che ora si trovano in giro per l’Europa per un periodo di studio all’estero e che in questi giorni vorrebbero tornare nel Paese ma non riescono.

Aurora nel video mandato a Younipa.it, descrive la sua situazione. «Nessun aiuto dall’ambasciata, nessun aiuto dalla sua università», accusa la giovane.

«L'ambasciata - spiega - ha detto che non è arrivata nessuna comunicazione di questo viaggio, che per loro quindi non esiste e che ad oggi l’unico modo per tornare è prendere un traghetto da Barcellona a Civitavecchia».

Per la studentessa «questo significa viaggiare e mettere a repentaglio la nostra salute e poi tornare a casa con il rischio di contagiare i nostri affetti. Vogliamo viaggiare in sicurezza, con la certezza di tornare a casa e non con la paura di restare bloccati in qualche aeroporto e porto». E conclude: «Sono sola in questo momento e la paura c'è, la paura di stare lontana da casa, di stare male e di non avere aiuto».

© Riproduzione riservata