Striscioni, canzoni al balcone e la vita in casa al tempo del Coronavirus: invia foto e video a Gds.it

#Iorestoacasa è l'hashtag del momento: non solo una necessità per la propria salute e per quella dei propri cari, ma per tutta la comunità. Solo così, infatti, si può contenere il micidiale avanzare del Coronavirus in Italia. Ma anche a casa ci si può non sentire soli, ci si può sentire comunità, e il messaggio "Andrà tutto bene", che deve diventare non solo una speranza ma una certezza.

Proprio per questo il sito internet del Giornale di Sicilia (gds.it) vi invita a raccontare attraverso i propri canali di comunicazione questi giorni dove si è costretti a stare in casa per il bene comune, attraverso video, foto, esibizioni dal balcone, gli striscioni, i giochi in casa, i disegni dei bambini e non solo. Potete mandare foto e video all'indirizzo mail redazioneweb@gds.it o attraverso la pagina Facebook del Giornale di Sicilia.

La foto nel pezzo è stata mandata da Marco e Martina Mascarello di Castel di Tusa, in provincia di Messina

