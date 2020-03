Coronavirus, negativo anche il secondo tampone per Musumeci

“Anche il secondo tampone è risultato negativo”. Ne dà notizia il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, appena ricevuto l’esito dal laboratorio.

“Un bel sollievo, vi confesso, dopo cinque giorni di autoisolamento e soprattutto - ammette il governatore - la consapevolezza di restituire serenità ai miei familiari ed ai miei più stretti collaboratori. Non mi sono fermato un solo attimo in questi lunghi giorni di quarantena volontaria, continuando a lavorare da casa. Ora mi sento più libero di muovermi nell’assolvimento delle prioritarie funzioni di governo. Ringrazio i tantissimi cittadini che in questi giorni hanno voluto manifestarmi il loro affetto e la loro vicinanza. Andiamo avanti, più determinati di prima!”

