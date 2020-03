Coronavirus, le 7 regole di comportamento per evitare il contagio

Il ministero della Salute, in collaborazione con la Protezione civile, ha stilato le regole di comportamento da adottare per circoscrivere e ridurre la diffusione del Coronavirus. Sono sette "regole d'oro" che possono aiutarci a ridurre i contagi e vanno assolutamente seguite in ogni parte d'Italia.

La prima regola è lavarsi bene le mani con acqua e sapone e pulisre le superfici di casa e del luogo di lavoro (per esempio la scrivania dell'ufficio) con disinfettanti a base di cloro e alcol.

Attezione a non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani. Cambiamo abitudine quando incontriamo qualcuno: è bene evitare abbracci, strette di mano, così pure l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri.

Quando si starnutisce è fondamentale coprire bocca e naso con un fazzoletto monouso. Se non se ne ha uno subito a disposizione, è meglio usare la piega del gomito (mai la mano dunque).

Se hanno sintomi simili all'influenza è necessario restare a casa e non andare al pronto soccorso nè presso gli studi medici. In questi casi, contatta il tuo medico di medicina generale, il pediatra, la guardia medica o i numeri verdi regionale.

Chi è anziano, soffre di particolari patologie o è immunodepresso è bene che resti a casa.

Se usciamo, invece, è importante evitare i luoghi affollati e mantenere la distanza dagli altri di almeno 1 metro.

