Coronavirus, in Sicilia i casi salgono a 53: 18 in ospedale

In Sicilia sono 53 i casi di coronavirus risultati positivi ai test, dunque 18 in più rispetto a ieri. Tra questi sette sono stati già validati da Roma (tre a Palermo e quattro a Catania). Risultano ricoverati 18 pazienti (sei a Palermo, cinque a Catania, due a Messina, uno a Caltanissetta, tre ad Agrigento e uno a Enna) di cui nessuno in regime di terapia intensiva, mentre 35 sono in isolamento domiciliare. È quanto emerge nell'ultimo bilancio della Regione Siciliana, aggiornato alle ore 12 di oggi, in merito all’emergenza Coronavirus.

Dall'inizio dei controlli, i laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) hanno effettuato 791 tamponi, di cui 729 negativi e 9 in attesa dei risultati.

A Palermo risultano altri tre casi positivi. All'ospedale Cervello una donna è stata ricoverata ieri al reparto di Malattie Infettive. La donna rientrava da un viaggio all'estero, durante il quale aveva fatto scalo a Bergamo. Risultata positiva anche la moglie del carabiniere già ricoverato ieri a Palermo. Il tampone avrebbe dato esito positivo. Altro caso al Cervello, dove un camionista di 55 anni si è presentato al triage dedicato, con i sintomi compatibili al coronavirus. Risultato positivo al tampone l'uomo, che non è grave, è stato traferito a Caltagirone.

