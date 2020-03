Coronavirus, Nicola Zingaretti: "Sono positivo ma sto bene"

"È arrivato, anche io ho il Coronavirus. I medici mi hanno detto che sono positivo al Covid19. Sto bene ma dovrò rimanere a casa per i prossimi giorni. Da qui continuerò a seguire il lavoro che c'è da fare". Lo ha annunciato Nicola Zingaretti su proprio profilo Facebook.

"L'Asl sta contattando le persone che sono state più vicine a me in questo periodo - continua nel messaggio - per effettuare tutti i controlli del caso. Ho sempre detto niente panico, combattiamo e adesso darò il buon esempio tentando di dare una mano aiutando da casa".

"Forza Nicola, tutti con te! E con tutti coloro che stanno combattendo contro il coronavirus. Tutti insieme, tutti!!!" Lo scrive Matteo Renzi su twitter.

"Auguro una pronta guarigione a Nicola Zingaretti": così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio dopo che il segretario del Pd ha annunciato di essere positivo al coronavirus. "Contento che Nicola abbia rassicurato tutti personalmente con un video. In questa fase, nonostante le difficoltà, è fondamentale restare uniti", conclude Di Maio.

