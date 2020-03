Coronavirus, il discorso di Razza: Sicilia attrezzata, potremmo reggere anche 3mila contagi

La Regione è pronta ad affrontare la crescita delle aree di contagio di Sicilia. È quanto ha sottolineato l'assessore alla Salute Ruggero Razza in diretta Facebook da Catania. "Abbiamo indicato in 35 il numero complessivo di soggetti colpiti dal coronavirus e questo è il segnale del fatto che in Sicilia procede molto lentamente la fase di contagio".

"Abbiamo aumentato esponenzialmente - continua - il numero dei laboratori a lavoro per analizzare i tamponi e siamo pronti ad una graduale crescita delle aree sul territorio della regione".

Ha annunciato inoltre che sono stati riservati posti letto nei reparti di Malattie Infettive e nei reparti di Terapia Intensiva e sono stati attivati, dalla Regione, un numero ancora superiore di posti letto nelle terapie intensive, 21, solo per il coronavirus.

