Coronavirus in Italia, Borrelli: "5.061 malati, 589 guariti e 233 morti"

"Oggi i guariti sono 589, 66 in più rispetto a ieri, i deceduti sono 36 - ieri erano 49 - di cui 19 in Lombardia, 11 in Emilia Romagna, 2 nelle Marche, 1 nel Veneto, i in Liguria e 1 in Puglia. Le fasce di età 60-69 anni per il 16%, 70-79 anni il 35%, 80-89 anni il 42% e ultranovantenni il 6%. Il numero di positivi è di 5.061 con un inceremto rispetto a ieri 1.145 ma c'è da fare una considerazione: oggi in Lombardia si sono aggiunti più di 300 casi positivi che nei giorni scorsi non erano stati conteggiati".

Così il capo dela Protezione civile e commissario per l’emergenza coronavirus, Angelo Borrelli, in conferenza stampa. "Il totale delle persone ricoverate con sintomi è di 2.651, il totale di quelle in terapia intensiva è di 567 e 1.843 quelle in isolamento domiciliare", ha aggiunto.

© Riproduzione riservata