Coronavirus, scuole e università chiuse da domani fino al 15 marzo. Azzolina: nel pomeriggio la decisione ufficiale

Scuole e università chiuse in tutta Italia fino a metà marzo. E' la decisione del Governo per l'emergenza coronavirus. Il via libera è arrivato dal vertice tenutosi questa mattina tra il premier Conte e i ministri a Palazzo Chigi. L’annuncio ufficiale, però, è atteso dopo l’ultimo via libera del comitato scientifico nel pomeriggio. Al tavolo "abbiamo parlato delle misure economiche che sono una cosa che ci sta molto, molto a cuore", precisa il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina ai giornalisti a Palazzo Chigi.

Il governo ha quindi seguito il parere della commissione scientifica che già ieri aveva consigliato la chiusura per un mese degli eventi sportivi in tutto il Paese. Ed è questa pure la linea del ministero della Salute Roberto Speranza, che si era detto favorevole alla chiusura.

Intanto, il leader della Lega Matteo Salvini chiede subito misure per le famiglie: "Urgente stanziare aiuti economici per i genitori che lavorano e che con le scuole chiuse hanno problemi con i figli a casa".

Nel pomeriggio invece è prevista una riunione tra Conte e i presidenti delle Regioni a Palazzo Chigi. All'incontro, a quanto si apprende, prenderanno parte di persona il governatore della Liguria Giovanni Toti e quello del Lazio Nicola Zingaretti. Stefano Bonaccini, Luca Zaia e Attilio Fontana vi parteciperanno in video conferenza. Possibile anche la presenza di Nello Musumeci e Alberto Cirio.

© Riproduzione riservata