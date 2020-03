Coronavirus, Papa Francesco colpito da un raffreddore: tampone negativo

Papa Francesco, colpito da un raffreddore, si sarebbe sottoposto per precauzione al tampone, risultato negativo. Lo fa sapere il quotidiano Il Messaggero.

Il Papa ha cominciato a sentirsi poco bene mercoledì sera, dopo aver trascorso un'intera giornata al vento di tramontana di piazza San Pietro. Oltre al raffreddore, anche qualche linea di febbre, mal di gola e brividi.

Dopo essersi accertato che non si trattava di Coronavirus, il Papa ha comunque alleggerito la sua agenda, lasciandosi solo gli incontri mattutini a Santa Marta. Ieri pomeriggio ha dovuto infatti annullare gli esercizi spirituali ad Ariccia: "Purtroppo il raffreddore mi costringe a non partecipare quest’anno, mi unisco da qui", ha detto all’Angelus

chiedendo preghiere per il ritiro quaresimale della Curia.

