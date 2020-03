Coronavirus, Borrelli: 2.263 malati e 79 morti, 160 i guariti

Sono 2.263 i malati per coronavirus in Italia, con un incremento di 428 persone rispetto a ieri e 79 i morti, 27 in più. Il nuovo dato è stato fornito dal commissario Angelo Borrelli nel corso della conferenza stampa alla Protezione Civile. A questi vanno aggiunti i 160 guariti (11 in più rispetto a ieri).

"Penso che nessuno di noi possa avere la certezza dell’evoluzione, sicuramente questa è una settimana importante per vedere l’evoluzione del contagio nel Paese - ha detto Borrelli -. Noi abbiamo una serie di approcci e siamo pronti a rivedere le nostre azioni sulla base di scenari che dovessimo andare a incontrare. Tutto dipende dall’evoluzione dei dati. Abbiamo una serie di piani e siamo pronti a rivederli sulla base degli scenari che andremo a incontrare - aggiunge -. Se andare verso una maggiore o minore severità. Tutto dipende dall'evoluzione dei dati".

"Occorre tempo per capire l'efficacia di alcune misure, nell'arco di tempo di 14 giorni - così il presidente Iss Silvio Brusaferro -. Un dato obiettivo è la diffusione anche se ancora in picco con pochi casi in varie regioni, spesso riconducibili ai focolai primari. Importanti sono i comportamenti e la consapevolezza: no a false sicurezze e adottare raccomandazioni come lavaggio mani, distanziamento, evitare luoghi affollati, igiene ambienti. Continuiamo a lavorare in tutto il Paese a evitare contatti stretti per evitare la diffusione dell' infezione, ci vogliono stili di vita attenti".

