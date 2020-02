Coronavirus in Italia, i contagiati superano quota mille: 29 morti, 50 i guariti

Sono 1.049 le persone che ad oggi risultano positive al Coronavirus. A queste si aggiungono 29 persone decedute e 50 guariti in tutta Italia. Complessivamente, dall'inizio dell'emergenza sono stati dunque 1.128 i contagiati. E' il bilancio fornito dal capo della Protezione civile, Angelo Borrelli.

«Stiamo confezionando un provvedimento per la ripresa delle attività dove ci sono state restrizioni: non chiedetemi anticipazioni, stiamo lavorando. Non intasare i numeri di emergenza, in caso di dubbi rivolgersi al medico di famiglia», ha proseguito Borrelli.

«I casi che oggi individuiamo e segnaliamo sono casi che hanno contratto infezioni prima che adottassimo queste misure». Lo ha detto Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, in conferenza stampa per fare il punto sull'emergenza coronavirus.

Nel dettaglio: i casi accertati di Coronavirus in Lombardia sono 615, 217 in Emilia-Romagna, 191 in Veneto, 42 in Liguria, 13 in Campania, 11 in Piemonte, 11 in Toscana, 11 nelle Marche, 6 nel Lazio, 4 in Sicilia, 3 in Puglia, 2 in Abruzzo, 1 in Calabria e 1 nella Provincia autonoma di Bolzano. I pazienti ricoverati con sintomi sono 401, 105 sono in terapia intensiva, mentre 543 si trovano in isolamento domiciliare. 50 persone sono guarite. I deceduti sono 29, questo numero, però, potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso

