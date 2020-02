Coronavirus, le ultime notizie: in Italia 11 morti, contagiati i primi 4 bambini

Salgono a 11 le vittime del coronavirus: si tratta di altri 4 anziani mentre i contagi salgono a 325. Questo l'ultimo bollettino in Italia. Le ultime quattro vittime sono un 84enne di Nembro, in provincia di Bergamo, un uomo di 91 anno di San Fiorano, una donna di 83 anni di Codogno, entrambi in provincia di Lodi e una donna di 76 anni che era stata ricoverata in rianimazione a Treviso per complicanze respiratorie. C'è il primo caso di coronavirus a Barcellona: una donna italiana di 36 anni residente in Spagna. Era appena rientrata da un viaggio in Italia tra Bergamo e Milano.

10.37: Londra non intende bloccare a causa del coronavirus i voli da e per l’Italia, su cui annualmente si spostano 3 milioni di turisti britannici, considerandola una misura controproducente. Lo ha detto il ministro della Salute, Matt Hancock, limitandosi a confermare alla Bbc le indicazioni sull'auto-isolamento per chi arriva nel Regno dal nord Italia e il consiglio di evitare viaggi negli 11 Comuni in lockdown: «Se guardiamo alla stessa Italia, vediamo che loro hanno fermato i voli dalla Cina e ora sono il Paese più contagiato d’Europa».

10: Nella notte è salito a 259 il numero delle persone contagiate e, fra loro, ci sono anche 4 minori, di cui una bimba di 4 anni. Gli altri hanno 2, 10 e 15 anni. Due sono già stati dimessi e gli altri due stanno effettuando gli accertamenti del caso al San Matteo di Pavia e all’ospedale di Seriate, in provincia di Bergamo. "Per la prima volta sono coinvolti anche minori, per i quali l’infezione è più leggera", ha sottolineato il governatore Attilio Fontana intervenendo alla trasmissione Omnibus.

9.50: In giornata sono attesi gli esiti del tampone effettuato sulla turista italiana morta in Carinzia. Si tratta di una donna residente in provincia di Udine, riferisce l'agenzia austriaca Apa. L'assessora alla sanità della Carinzia, Beate Prettner, ha rivolto un appello ai cittadini di restare calmi. "Sono state intraprese tutte le misure necessarie", ha ribadito.

8.42: La Russia mette in guardia i propri cittadini contro i viaggi in Italia, Corea del Sud e Iran per cercare di contenere la diffusione del coronavirus nel Paese: l’autorità per la sicurezza dei consumatori, Rospotrebnadzor, ha esortato i russi a evitare di recarsi in questi Paesi «fin quando la situazione epidemiologica non si sarà stabilizzata». Mosca aveva già sconsigliato i viaggi in Cina. Finora in Russia si registrano solo due casi di contagio, nessuna vittima.

8.34: La coordinatrice del pronto soccorso dell’ospedale Sant'Anna di Torino ha denunciato ai carabinieri il furto di dieci semimaschere filtranti dal pre-triage istituito per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Il furto sarebbe avvenuto ieri, tra le 9 e le 12. I militari stanno cercando di identificare gli autori.

8.24: Anche nella P.a privilegiare "modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa», favorendo chi ha patologie, i pendolari e quelli su cui grava la cura dei figli. Invito a «potenziare il ricorso al lavoro agile». Anche per convegni e riunioni viene raccomandata la «modalità telematica». Lo stabilisce la direttiva firmata dal ministro della P.a, Fabiana Dadone, con le «prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 fuori dai comuni interessati di Veneto e Lombardia».

8.18: Sono in corso verifiche a Bad Kleinkirchheim in Austria sulle cause della morte avvenuta questa notte di una donna italiana di 56 anni originaria del Friuli. Per il momento il medico di emergenza della località della Carinzia intervenuto non esclude che il decesso possa essere causato dal coronavirus. Sono stati ordinati ulteriore accertamenti. Il complesso residenziale è stato chiuso, i parenti e residenti non sono autorizzati a lasciare lo stabile.

7.45: Primo caso di coronavirus in Brasile: un uomo di San Paolo, appena rientrato dall’Italia, è risultato positivo ai test. Il 61enne, ha fatto sapere l’ospedale israelita Albert Einstein in una nota riportata dal quotidiano Folha de Sao Paulo, «è in buone condizioni e non ha bisogno di essere ricoverato, resterà in isolamento nei prossimi 14 giorni», a casa.

7.41: Non è questo il momento delle polemiche e chi pensa di poter speculare in termini di consenso alimentando la paura non fa l’interesse della nazione. Lo sottolinea il premier Giuseppe Conte in un’intervista al Corriere della Sera, in cui evidenzia il lavoro fatto finora per fronteggiare l’emergenza coronavirus e annuncia l’arrivo di un pacchetto di misure strutturali per i settori economici rimasti colpiti. Conte ricorda le misure draconiane già adottate, spiega che si sta lavorando di concerto con il quadro internazionale, e ribadisce la necessità di un lavoro di collaborazione.

7.30: Marche, primo campione positivo a Pesaro. In attesa di conferma dall'Iss, occorre un secondo controllo necessario per la conferma.

