Coronavirus, l'Oms assicura: "A chi è sano le mascherine non servono a niente"

"Le mascherine alle persone sane non servono a niente, servono alle persone malate e al personale sanitario". Lo ha sottolineato ripetutamente Walter Ricciardi, membro dell'Oms e consulente del ministro Speranza nel corso della conferenza stampa con il commissario Borrelli.

"Le mascherine di garza - ha ribadito - non servono a proteggere i sani, servono come misura di precauzione" per chi è malato e per i medici.

Sempre Ricciardi ha voluto sottolineare che "dobbiamo ridimensionare questo grande allarme, che è giusto, da non sottovalutare, ma la malattia va posta nei giusti termini: su 100 persone malate, 80 guariscono spontaneamente, 15 hanno problemi seri ma gestibili in ambiente sanitario, solo il 5 per cento muore, peraltro sapete che tutte le persone decedute avevano già delle condizioni gravi di salute".

