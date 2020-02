Coronavirus, anche in Sicilia sospesi viaggi d'istruzione e gite in tutte le scuole

Dopo l'ordinanza prevista dal decreto legge del Consiglio dei ministri contro il coronavirus, anche in Sicilia sono sospesi gite e viaggi d'istruzione. A ribadirlo è l'assessore regionale all'Istruzione, Roberto Lagalla.

«A partire da oggi sono sospese le uscite didattiche e i viaggi di istruzione delle scuole, in Italia e all’estero. Questo è stato deciso dal Consiglio dei Ministri ieri per evitare la diffusione del Coronavirus».

«Si tratta di una misura precauzionale - spiega - per la quale si chiede ai dirigenti scolastici la massima collaborazione. Tengo molto a rassicurare le famiglie perché come già dichiarato ieri dall’assessore Razza, in Sicilia non ci sono ragioni di allarme ma è necessario e nostro dovere adottare le giuste misure di prevenzione in linea con le direttive nazionali e con le coerenti conclusioni della Unità di crisi regionale che in tale direzione si è già espressa nella riunione di ieri a Catania».

"Dobbiamo con molta responsabilità affrontare questa emergenza senza creare psicosi. Coinvolgeremo anche i genitori per fare il punto della situazione, anche perché ci sono impegni da loro già presi dal punto di vista economico per finanziare questi viaggi di istruzione". Lo afferma Ninni Sciortino, dirigente scolastico del liceo linguistico e delle scienze umane De Cosmi di Palermo, commentando la sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione delle scuole, in Italia e all'estero deciso dal Consiglio dei Ministri ieri per evitare la diffusione del coronavirus.

"Ma saremo comunque inflessibili nel prendere le nostre decisioni per salvaguardare la salute dei nostri studenti e dei docenti - aggiunge Sciortino - Ci atterremo quindi a quelle che saranno le disposizioni ministeriali".

