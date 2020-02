Coronavirus, a Crema terza vittima in Italia: 152 contagiati, terrore in 5 regioni

Si aggrava il bilancio delle persone morte in Italia per il coronavirus. Oggi, a Crema, è stata registrata la terza vittima: si tratta di una donna. Lo ha comunicato l’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera.

"Abbiamo un altro decesso in Lombardia, a Crema, una donna che era ricoverata in oncologia - spiega - con una situazione molto compromessa e aveva anche il coronavirus".

L'assessore ha poi spiegato che in Lombardia "sono stati fatti più di 880 tamponi, 112 sono i casi positivi, con una media del 12%. Dei 53 ricoverati in ospedale, 17 sono in terapia intensiva". Inoltre, ha comunicato di aver "disposto dopo le 18 di chiudere i luoghi di intrattenimento: pub e discoteche, non i ristoranti perché c'è una evidente distanza tra una persona e l'altra".

Gallera ha poi sottolineato che "non siamo in pandemia, ma è bene limitare assembramenti. I casi positivi sono 112, distribuiti tra Lodi, Codogno, Cremona, Pavia e Milano. Di questi 112, 53 sono in ospedale, 17 in terapia intensiva".

"Lavoriamo per meccanismi che riducano la diffusione virus - ha spiegato in conferenza stampa -. Dopo la prima fase, ora è evidente che, vista la presenza in varie regioni e il numero crescente di contagi, stiamo provando a gestire la seconda fase, per contenere la diffusione del virus".

LA MAPPA DEL CONTAGIO

"Il totale delle persone contagiate sono 152 di cui tre decedute". Lo ha detto Angelo Borrelli, Capo Dipartimento della Protezione Civile, nel corso del secondo punto stampa presso la sede del Dipartimento a Roma. Nel dettaglio, ha spiegato Borrelli, "sono 110 i contagiati in Lombardia, 21 in Veneto, 9 in Emilia Romagna, 2 nel Lazio. Complessivamente abbiamo 55 persone ricoverate con sintomi, 25 in terapia intensiva, 19 in isolamento, e 27 in verifica".

STOP ALLE MESSE A VENEZIA. Stop alle messe nel Patriarcato di Venezia, incluse quelle del mercoledì delle Ceneri e quelle domenicali, alle liturgie e alle devozioni come la Via Crucis. Lo ha deciso il patriarca di Venezia, mons. Francesco Moraglia, in applicazione dell’ordinanza della Regione Veneto. In sostituzione del precetto festivo e del mercoledì delle Ceneri, i fedeli sono invitati a "un tempo conveniente alla preghiera e alla meditazione, eventualmente anche aiutandosi con le celebrazioni trasmesse tramite radio e televisione".

CHIUSO IL DUOMO DI MILANO. Il Duomo di Milano resterà chiuso al pubblico "in via cautelativa" a causa del coronavirus almeno fino al 25 febbraio "in attesa di ulteriori e più dettagliate disposizioni da parte delle autorità competenti". La decisione di chiudere il Complesso Monumentale è stata presa dalla Veneranda Fabbrica del Duomo di concerto con il Capitolo metropolitano. In precedenza era stato deciso di chiudere il teatro La Scala di Milano.

