Coronavirus, in un romanzo del 1981 la profezia dell'epidemia: “Nel 2020 arriverà Wuhan-400"

Dopo la psicosi provocata dal Coronavirus, ecco che spunta la “profezia” di Dean Koontz. Lo scrittore statunitense infatti nel suo romanzo del 1981 aveva previsto l'arrivo del Coronavirus, scrivendo così:

“Nel 2020 si diffonderà in tutto il mondo Wuhan-400, una grave polmonite”. Il libro in questione è il thriller "The eyes of darkness". In queste ore, dunque, sta spopolando la foto della pagina dove lo scrittore parla di questa epidemia. A pagina 333, infatti, lo scrittore scrive “Wuhan-400 è un’arma letale, intorno al 2020 una grave polmonite si diffonderà in tutto il mondo in grado di resistere a tutte le cure conosciute”.

“Uno scienziato cinese di nome Li Chen - continua nel libro Koontz - fuggì negli Stati Uniti, portando una copia su dischetto dell’arma biologica cinese più importante e pericolosa del decennio. La chiamano ‘Wuhan-400’ perché è stata sviluppata nei loro laboratori di RDNA vicino alla città di Wuhan ed era il quattrocentesimo ceppo vitale di microorganismi creato presso quel centro di ricerca”.

