Tragedia a Novara, muore di infarto durante i funerali del marito

Non ha retto alla morte del marito che non ha voluto abbandonare nemmeno alla fine. Il dolore è stato troppo forte per Maria Antonia Vallana di 84 anni colta da un infarto durante il funerale del marito. La donna ha avuto un malore e durante la funzione si è accasciata a terra.

In suo aiuto sono subito corsi i presenti ma per lei non c'è stato nulla da fare. Inutile anche l'intervento del personale del 118 intervenuto sul posto: la donna infatti non ha reagito alle cure ed è deceduta nonostante il tentativo di rianimazione.

Teatro della tragedia, consumatasi nel pomeriggio di oggi, la chiesa dei Domenicani ad Agognate, frazione di Novara nei pressi del casello autostradale di Novara Ovest. Era in corso la celebrazione del funerale di Attilio Beltran, 90 anni, morto due giorni fa dopo una lunga malattia. Attilio e Maria Antonietta erano una coppia molto legata, non avevano avuto figli ma tanti amici, molti dei quali erano presenti oggi e sono stati testimoni del terribile epilogo.

