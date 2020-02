Dimessa dall'ospedale dopo un malore, sedicenne trovata morta nel suo letto

Indagano i carabinieri sulla morte di Aurora G., 16 anni, trovata senza vita questa mattina nel suo letto dai genitori a Montefiascone, comune in provincia di Viterbo. L’adolescente, che accusava problemi di salute da diversi giorni, ieri era stata portata in ospedale. I sanitari, dopo alcuni controlli, l’avevano dimessa.

Sul corpo della giovane, che è stato messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria, sarà probabilmente disposta l’autopsia per stabilire la causa della morte.

I carabinieri hanno eseguito un sopralluogo nell’abitazione. Per verificare le cause del decesso, sul quale indaga anche la Procura di Viterbo, sono stati disposti accertamenti. E’ certo che al ragazza negli ultimi tempi accusava malori e aveva perso molto peso. - Sarà l’autopsia a chiarire le cause della morte della sedicenne. Sul posto stamattina sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Montefiascone che stanno ricostruendo le ultime ore di vita della ragazza.

Dai primi accertamenti sembra che nelle ultime settimane abbia mostrato segni di malessere e stava perdendo peso. Poi ieri la ragazza avrebbe accusato un malore e per questo portata all’ospedale di Viterbo da cui poi è stata dimessa al termine di alcuni accertamenti.

