Coronavirus, Niccolò è arrivato in Italia: ricoverato in quarantena allo Spallanzani

Il volo dell’Aeronautica Militare sul quale viaggia Niccolò, il 17enne di Grado bloccato a Wuhan per due volte a causa della febbre, è atterrato all’aeroporto di Pratica di Mare. Ad accogliere il giovane, oltre alla sua famiglia, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

A bordo del Boeing KC-767 dell’Aeronautica militare ha viaggiato anche il vice ministro della Salute Pierpaolo Sileri, assieme a medici ed infermieri.

«Appena atterrato il volo che ha riportato Niccolò in Italia. Bentornato a casa!». Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio postando il video dell’aereo dell’Aeronautica militare che atterra all’aeroporto di Pratica di Mare.

Dopo lo sbarco, Niccolò è stato trasferito allo Spallanzani per la quarantena. «l ragazzo è stato ricoverato per completare il periodo di isolamento. Seguirà il consueto bollettino medico». Lo comunica la Direzione sanitaria dell’Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani. Sono attesi in serata i risultati del tampone naso-faringeo. Il ragazzo "sta bene è ed sereno", hanno spiegato i clinici al termine del bollettino quotidiano.

© Riproduzione riservata