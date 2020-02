L'Oms battezza il Coronavirus Covid-19, ecco perchè ha questo nome: "Vaccino in 18 mesi"

L’Organizzazione mondiale della Sanità ha chiamato il nuovo coronavirus Covid19. «Abbiamo dovuto trovare un nome che non si riferisse a una zona geografica, a un animale a un individuo o a un gruppo di persone e che fosse anche pronunciabile e riferito alla malattia», ha spiegato il direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, in conferenza stampa a Ginevra.

«Avere un nome significa evitare altri nomi che possano essere inaccurato o stigmatizzanti», ha proseguito Ghebreyesus, «e ci dà anche un format standard da usare per ogni futura epidemia di coronavirus».

«Il primo vaccino per il Coronavirus potrebbe essere pronto in 18 mesi», ha continuato il direttore dell'Oms. «Dobbiamo

perciò fare di tutto e usare le armi a nostra disposizione per combattere il virus», ha aggiunto.

© Riproduzione riservata