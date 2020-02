Coronavirus, controlli sanitari estesi a tutti gli aeroporti sui voli da Roma

Estesi i controlli sanitari in tutti gli scali italiani. Come è stato fatto notare dal Comitato operativo della Protezione Civile chi arriva con un volo internazionale da Roma proseguendo per un'altra destinazione italiana e rimanendo di fatto nell'area transiti dell'aeroporto di Fiumicino, non viene sottoposto ai controlli.

I termoscanner a Fiumicino si trovano soltanto all'uscita dei terminal e quindi, se qualcuno arriva da Parigi e prosegue con un volo interno per Lamezia Terme, rimane nell'area transiti senza poi passare per le uscite. Per ovviare a questa problematica è stato deciso di estendere le verifiche sanitarie anche negli altri aeroporti italiani sui passeggeri in volo da Roma.

La stessa disposizione, al momento, non è prevista per tutti gli altri voli collegano tra loro il resto delle mete italiane.

