Scuola, Azzolina: "Entro febbraio bandiremo tre concorsi per insegnanti"

Tre concorsi per insegnanti. Verranno banditi entro febbraio, come ha annunciato il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina su Radio 1. Si parte con un concorso straordinario per 24 mila posti con i vincitori che andranno in cattedra entro il 1 settembre, poi un concorso ordinario per la scuola secondaria di I e II grado e infine un concorso ordinario per la scuola dell'infanzia e primaria.

"I concorsi saranno banditi dove ci sono posti e non aspiranti: al sud le graduatorie sono piene, al nord vuote; i concorsi vanno fatti dove c'è bisogno", ha detto il ministro.

Poi ha aggiunto: "Quota 100 ha liberato dei posti e sto lavorando perché i 9000 posti che non erano stati dati di ruolo possano essere dati subito. Il ministero dell'Istruzione ha vissuto di emergenze, non è mai stata fatta una degna programmazione di quanti andavano in pensione, su quali classi di concorso, né dove, solo facendola si possano programmare concorsi biennali: non è normale avere 1 precario su 5", ha aggiunto il ministro Azzolina.

Sul reclutamento ha detto: "Le scuole sono già dotate di autonomia. Diversa è la questione del reclutamento: io non penso che gli insegnanti debbano essere reclutati dalle Regioni; sono dipendenti dello Stato e devono essere reclutati a livello nazionale. Nel decreto scuola abbiamo pensato ad una norma che dà ragione della continuità didattica: è stato previsto che bisogna restare in quel posto almeno 5 anni. E' stata una risposta che abbiamo dato a quelle Regioni che vivono delle emergenze".

Rispondendo a una domanda su Quota 100 ha commentato. "Non è quota 100 ad aver portato problemi alla

scuola, il problema del precariato ce lo portiamo da anni. Semmai in quota 100 ho visto uno strumento utile per fare in modo che una parte di prof magari più giovani possa entrare in aula".

