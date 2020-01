La piangono sui social per una fake news, ma lei è viva: il calvario di una donna

"Ciao mamma, state tranquilli, sto bene". È iniziato con una notizia falsa su Facebook il calvario di una famiglia di Carbonia. Come racconta L'Unione Sarda, qualcuno ha pubblicato sul social la 'bufala' di una donna di 36 anni, improvvisamente morta.

Da quel momento è stato un dilagare di commenti, condoglianze, pianti e lacrime. Tra i commenti sono comparsi anche i vari motivi che avrebbero causato la morte della giovane, dalla malattia al gesto estremo. Ma la donna è viva e vegeta. Vive fuori Carbonia, non più in casa coi genitori, e subito ha chiamato la madre per rassicurarla. Poi ha chiamato anche i carabinieri, che nel frattempo si erano messi sulle sue tracce, per confermare che quanto scaturito si trattasse di una notizia falsa.

"Mia figlia mi ha detto che sta bene - racconta la madre a L'Unione Sarda - e questo ci ha fatto uscire da un incubo. Abbiamo vissuto tre giorni strazianti con la gente che addirittura ci telefonava per sapere come era morta". Come e perché la notizia della morte della 36enne sia saltata fuori e rimbalzata sui social diventando virale, per il momento, resta un mistero.

Ma la madre ricorda che in passato la giovane era già stata presa di mira: "Dopo aver sofferto tanto ed essere stata vittima di cattiverie - racconta al quotidiano sardo - questa proprio non se la meritava". Intanto le forze dell'ordine stanno indagando per capire chi possa essere stato a diffondere la fake news, mentre per il momento i familiari della donna non hanno sporto denuncia.

