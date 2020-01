Migranti, maxi multa al comandante nave ong ferma a Pozzallo: "Violò divieto"

Una multa di 300mila euro è stata notificata a Claus Peter Reisch, comandante della Lifeline, la ong impegnata per il recupero dei naufraghi nel Mediterraneo.

Si tratta del tipo di sanzione introdotto dal decreto sicurezza bis - di cui il governo ha annunciato la modifica nei mesi scorsi - e che prevede multe per le ong che non rispettano il divieto di ingresso in acque territoriali italiane. A riferire della multa, in un tweet, è lo stesso Reisch, secondo il quale la sanzione si riferisce alla violazione del divieto di ingresso in acque italiane dopo un soccorso effettuato a fine agosto con la Marie Eleonore, l’ultima nave sequestrata con le norme del decreto sicurezza bis e ferma dal 2 settembre nel porto di Pozzallo.

"Purtroppo dopo la battaglia un’altra battaglia. Sono stato multato in modo incredibile in Sicilia. Farò ricorso ma nel frattempo è tutto molto costoso", ha scritto Reisch postando la foto del decreto notificatogli. ANSA

