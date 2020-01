Morta Maria Chiara Manetti, tra le prime sostenitrici del movimento delle Agende rosse

Morta a Castel Gandolfo Maria Chiara Manetti, una delle prime sostenitrici del movimento Agende Rosse. La donna, di 54 anni, è stata trovata senza vita per terra nella sua camera da letto.

Grande amica di Salvatore Borsellino, fratello del giudice ucciso dalla mafia, negli anni Novanta era stata responsabile dell'ufficio stampa di Telefono azzurro.

Maria Chiara Manetti non rispondeva al telefono, così i suoi familiari, allarmati si sono rivolti ai vigili del fuoco che hanno aperto la porta sul retro della palazzina a piano terra dove abitava trovandola morta sul pavimento. Secondo i primi riscontri del medico legale, la causa di morte potrebbe essere stata un malore. Il magistrato del Tribunale di Velletri ha però stabilito il trasporto del corpo presso l'Istituto di medicina legale di Tor Vergata per l'autopsia.

La ricorda su Fb il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando: “Ieri ci ha lasciato Chiara Manetti, una persona splendida che ho avuto la fortuna di conoscere molti anni fa e di avere a fianco in tante battaglie. Una voce autorevole e generosa che ha saputo donarsi senza remore per perseguire la sua visione di umanità. A Chiara va la mia, la nostra gratitudine per la tensione etica e per l'impegno con cui si è sempre adoperata per gli altri. Ciao Chiara”.

